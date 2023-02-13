«غرفة عجمان» و«رؤية الإمارات» تتعاونان لتسويق المشروعات

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مشتركة مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، لإطلاق مبادرة «Spotlight» الهادفة إلى تقديم الدعم الترويجي والتسويقي للمنتجات المحلية الخاصة بالمشروعات الوطنية في الإمارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالله المويجعي. وقالت مديرة مركز عجمان لدعم الأعمال في «غرفة عجمان»، جميلة كاجور، إن الغرفة تعتمد منهجية لتعزيز التواصل المباشر مع المشروعات الوطنية في عجمان، من خلال تكثيف الزيارات وإتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض والفعاليات المختصة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، عبدالله الشحي، إن الشبكة حريصة على تعزيز دورها المجتمعي وتسخير خبراتها لدعم أصحاب الأعمال من خلال شراكتها الفاعلة مع غرفة عجمان.