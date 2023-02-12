الإمارات تتصدر «فوربس» بأقوى 15 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، والتي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها، مؤكدة تصدر دولة الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنها اعتمدت في إعداد التصنيف على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلاً عن مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، فقد تقدمت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، مركزين عن تصنيف العام الماضي، لتتصدر قائمة العام الجاري 2023، فيما حلّت المديرة الإدارية ورئيسة مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق، في المركز الثاني، تليها رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيسة اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس لشركة العليان المالية، لبنى العليان، في المركز الثالث.

تأثير عالمي

ووفقاً لبيان «فوربس الشرق الأوسط»، فقد تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صّنفت كل من هناء الرستماني، ورجاء عيسى القرق، ضمن «قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم» لعام 2022. كما جاءت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، في المركز الرابع في المنطقة، ضمن القائمة.

تصدر الإمارات

وتحتفي «فوربس الشرق الأوسط» العام الجاري، بقائمتها التي تضم 104 سيدات من 27 جنسية يعملن في 27 قطاعاً مختلفاً.

وتصدرت دولة الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12 سيدة، ثم السعودية بـ11 سيدة، والكويت بثماني سيدات، ولبنان وقطر وعُمان بست سيدات لكل منها.

ومن حيث القطاعات، هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع ثماني مشاركات.



قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط تضم 104 نساء من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعاً.



هناء الرستماني ورجاء القرق دخلتا «قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم» لعام 2022.