توقعات بنمو الناتج غير النفطي للإمارات بنسبة 5% في 2023

توقع المدير الاقتصادي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «بنك أوف أميركا»، جان ميشيل، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 5% في 2023.

وقال ميشيل إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات، سيستفيد من النشاط القوي للقطاع السياحي والعقاري.

وتأتي توقعات «بنك أوف أميركا» متماشية مع المؤسسات والبنوك الدولية الأخرى، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بما نسبته 4% في 2023، بينما يتوقع البنك الدولي أن ينمو بنسبة 4.7%.

وأشار المدير الاقتصادي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «بنك أوف أميركا»، إلى أن إمارة دبي أطلقت أخيراً رؤيتها الاقتصادية للعقد المقبل، حيث تشمل أهداف نمو طموحة، متوقعاً أن تحقق الإمارة فائضاً مالياً خلال العام الجاري بدعم من مسار السياسات المالية المنتهجة. وتضم «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تم إطلاقها في مطلع يناير الماضي، 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.