إنجاز 22.5 مليون بيان جمركي في دبي خلال 2022

أعلنت دائرة جمارك دبي عن إنجاز 22.5 مليون بيان جمركي خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع عام 2021، حيث تم إنجاز 21.2 مليون بيان.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، خلال زيارة إلى إدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم والسيطرة التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية، إن إدارة البيانات الجمركية تسهم بفعالية كبيرة في تيسير حركة التجارة الخارجية من خلال جودة الأداء وسرعة الإنجاز في التعامل مع البيانات الجمركية لإسعاد المتعاملين وتمكينهم من زيادة عوائد عملياتهم التجارية في دبي لتشجيعهم على توسيع تجارتهم الخارجية.