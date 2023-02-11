اتفاقية تمّكن «الإمارات للشحن الجوي» من الوصول إلى 60 مدينة كندية

وقعت شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية الكندية مذكرة تفاهم لتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الشركة في بيان، أن المذكرة، التي تُعدّ امتداداً للشراكة التجارية الاستراتيجية التي أبرمت بين الناقلتين أواخر العام الماضي، وقعها كلٌ من نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، نبيل سلطان ومدير عام الشؤون التجارية في «إيركندا كارغو»، ماثيو كيسي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون «الإمارات للشحن الجوي» و«إيركندا كارغو» في مبادرات تشمل توسيع خيارات الشحن بـ«الإنترلاين» واتفاقيات توفر السعة.

وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد عملاء الشحن لدى الناقلتين بإمكانية استخدام سعة أكبر على شبكة عالمية مشتركة موسّعة.

وستتمكن «الإمارات للشحن الجوي» من الوصول إلى أكثر من 60 مدينة في كندا وأكثر من 150 مدينة عبر خمس قارات من خلال «إيركندا كارغو»، بما في ذلك السعة المتوافرة على رحلات «إيركندا كارغو» المنتظمة للركاب.

وفي المقابل، ستتمكّن «إيركندا كارغو» من الوصول إلى شبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة من خلال رحلات طيران الإمارات المنتظمة للركاب إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، إضافة إلى السعة التي توفرها 11 طائرة شحن عاملة ضمن أسطول «طيران الإمارات».

وقال سلطان، إن «التعاون مع (إيركندا كارغو) قيمة مضافة لعملائنا من خلال الوصول السريع إلى وجهات جديدة في كندا عبر بواباتنا في تورنتو والولايات المتحدة الأميركية».

من جانبه، قال كيسي، «إن الاتفاقية مع (طيران الإمارت) ستمكن كلتا الناقلتين من العمل بشكل أوثق لتحسين سعة الشحن على شبكتينا العالميتين المتكاملتين، ما يوفر لعملائنا فرصاً أكبر للاستفادة من مزيد من الخيارات والوجهات والمناولة بصورة أفضل للشحنات عبر العالم».