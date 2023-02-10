1.97 مليار درهم إيرادات «تيكوم» في 2022.. الأعلى خلال 22 عاماً

أعلنت أمس مجموعة تيكوم المُدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن تحقيق زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 12% لتصل إلى 1.97 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد الأعلى خلال 22 عاماً من عمر المجموعة.

وسجلت المجموعة زيادة قياسية في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 28% لتصل إلى 725.62 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت «تيكوم» في بيان أمس، أن تلك النتائج تأتي نتيجة الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، فضلاً عن تنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.

الإشغال

وحتى 31 ديسمبر 2022، وصلت مستويات الإشغال للأصول التجارية والصناعية للمجموعة إلى 86%، محققة بذلك رابع نمو متتابع للعام، مع تسجيل زيادة كبيرة عن مستويات الإشغال في نهاية عام 2021 البالغة حينها 78%.

كما بلغ معدل احتفاظ المجموعة بالعملاء 92%، وتخطت هذه النسبة التوقعات لتؤكد مجدداً ولاء العملاء للحلول والخدمات المتكاملة الذي تقدمها مجموعة «تيكوم».

وعلى مدار العام، انضم أكثر من 1700 عميل جديد إلى مجمّعات أعمال «تيكوم»، التي تغطي ستة قطاعات استراتيجية تشمل: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والتصميم والصناعة، مع ارتفاع الطلب على العقارات المبنية بغرض الإيجار، والعقارات المبنية حسب طلب الشركات.

أرباح

وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.35 مليار درهم، كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 68% مقارنة بـ66% في عام 2021.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن جودة الإيرادات عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، إضافة إلى تحسين إدارة النفقات التشغيلية.

التدفقات النقدية

ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، والتي تعتبر مقياساً للسيولة، إلى 1.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي.

ويؤكد ذلك نجاح المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول المدرة للدخل.

وارتفعت قيمة التدفقات النقدية الحرة المتكررة إلى 964 مليون درهم بنسبة زيادة 12% على أساس سنوي، وذلك بفضل الذمم المدينة الجيدة والتحويل النقدي الفعال.

وتمتلك مجموعة تيكوم محفظة أصول متوازنة مع عقود تأجير قصيرة وطويلة الأمد، ما يدعم إمكانية توقع التدفقات النقدية.

إنجازات

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، إنه منذ الطرح العام الأولي في يوليو 2022، واصلت المجموعة تحقيق الإنجازات وتسجيل النتائج القوية والعوائد المجزية للمساهمين، مشيرا إلى أن هذا الأداء المتميز، جاء مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة التي تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الفاعلة.

وأوضح أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022.

وأكد آل مالك، الالتزام بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج، لافتاً إلى أن جميع التوزيعات خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

نمو

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، إن النتائج القوية للسنة المالية الأولى منذ الإدراج تشكل دليلاً ملموساً للقدرة على تنفيذ استراتيجية نمو المجموعة المحددة في الطرح العام الأولي. وأضاف أن النمو الملحوظ في معدلات الإشغال خلال عام 2022 وعودة الطلب على العقارات التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة في دبي، أدى إلى زيادة قيمة محفظة عقارات المجموعة الاستثمارية بنسبة 10% تقريباً، فضلاً عن نمو قاعدة العملاء بنسبة 22% على أساس سنوي لتتجاوز 9500 عميل من الشركات والمهنيين المستقلين.

محفظة العقارات

أدى الأداء المتميز والتوجهات الإيجابية عموماً لسوق العقارات في دبي إلى زيادة القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية لدى مجموعة «تيكوم» بنسبة 9.7% منذ مارس 2022، لترتفع من 19.41 مليار درهم إلى 21.29 مليار درهم، ما يعكس نمواً قوياً في صافي قيمة الأصول وتعزيز القيمة طويلة الأمد المحققة للمساهمين.

• توصية بتوزيع أرباح نقدية بـ200 مليون درهم في أبريل 2023.

• 1700 عميل جديد انضموا إلى مجمّعات أعمال «تيكوم» العام الماضي.