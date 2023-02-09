"دبي المالي" لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، بنحو 19 مليار درهم من 3.125 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 3.144 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم الخميس، موزعة بواقع 2.544 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و600.119 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة بنهاية تداولات اليوم الخميس، ناهزت 2.05 مليار درهم، موزعة بواقع 1.67 مليار درهم في سوق أبوظبي، و371.1 مليون درهم في سوق دبي، بعد تداول 390.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 20 ألف صفقة.

وصعد سوق دبي اليوم، إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف، بعد صعوده لنحو 7 جلسات متتالية، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يوليو 2022، ليغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.84% أو ما يعادل 28.69 نقطة وصولا إلى مستوى 3445.7 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 21 سبتمبر الماضي.

وواصل سوق أبوظبي مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.11% ليغلق عند 9934.94 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.03% ليبلغ مستوى 10010.64 نقطة، ليسجل المؤشرين أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.