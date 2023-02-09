«فلاي دبي» تطرح عروضاً على تذاكر السفر

طرحت شركة «فلاي دبي» للطيران، عروضاً على تذاكر الطيران إلى مجموعة من الوجهات ضمن شبكتها العالمية، ابتداءً من 1145 درهماً.

وأفادت الشركة على موقعها الشبكي بأنه ومع افتتاح وجهات جديدة ضمن شبكتها العالمية، فإنه يمكن حجز الرحلة مسبقاً للتوفير، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للتوافر، وهي صالحة للحجز حتى 14 فبراير الجاري، وللسفر حتى 30 مايو المقبل.

وبحسب الناقلة، تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة يريفان الأرمينية من 1145 درهماً للدرجة السياحية و3747 درهماً على درجة الأعمال، وإلى مدينة تبليسي الجورجية من 1250 درهماً للدرجة السياحية ونحو 6997 درهماً على درجة الأعمال، فيما تبدأ من 2330 درهماً إلى سراييفو في البوسنة والهرسك للدرجة السياحية ومن 10 آلاف درهم على درجة الأعمال.

وإلى تايلاند، تبدأ الأسعار من 2305 دراهم للدرجة السياحة إلى مدينة باتايا ومن 6000 درهم على درجة الأعمال، مقابل 2500 درهم إلى مدينة كرابي للدرجة السياحية و6500 درهم لدرجة الأعمال.

كما تبدأ أسعار التذكر إلى مدينة بلغراد الصربية من 2100 درهم للدرجة السياحية ونحو 9000 درهم لدرجة الأعمال، فيما تبدأ الأسعار إلى مدينة باكو الأذرية من 1400 درهم للدرجة السياحية ونحو 6600 درهم لدرجة الأعمال، مقابل 2500 درهم إلى مدينة سالزبورغ النمساوية للدرجة السياحية ونحو 6000 درهم لدرجة الأعمال.

وذكرت «فلاي دبي» أن أسعار التذاكر إلى مدينة بيزا الإيطالية تبدأ من 2500 درهم للدرجة السياحية ونحو 10 آلاف و500 درهم لدرجة الأعمال، مقابل 1600 درهم إلى مدينة ألماتي الكازاخية للدرجة السياحية و6000 درهم لدرجة الأعمال.