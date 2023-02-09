«ديوا» تسجل صافي أرباح مُجَمَّعة بـ 8 مليارات درهم خلال 2022

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية مُجَمَّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها) بلغت 6.7 مليارات درهم، وصافي أرباح بقيمة 1.5 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة 27.4 مليار درهم، وصافي الأرباح ثمانية مليارات درهم، بزيادة قدرها 22% عن عام 2021.

وأفادت الهيئة في بيان بارتفاع الأرباح الصافية المستقلة إلى 11.1 مليار درهم، منها 4.4 مليارات درهم إيرادات من مصادر أخرى، أهمها 2.3 مليار درهم أرباحاً تم استلامها من شركة «إمباور»، و1.67 مليار درهم من بيع أسهم «إمباور».

هدف استراتيجي

وأكدت «ديوا» أنه بالنسبة لعام 2022، فإنها حققت هدفها الاستراتيجي الأساسي، الذي يركز على تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل بصمتها البيئية. ونتيجة لذلك، ازدادت الإيرادات السنوية المجمَّعة للهيئة خلال العام الماضي، بنسبة 15% لتصل إلى 27.35 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الكهرباء والمياه والتحول إلى هيكل التعرفة العادي.

خدمات

وبلغ الطلب على الطاقة 53.2 تيراواط ساعة خلال عام 2022، مقارنة بـ 50.4 تيراواط ساعة في عام 2021، بزيادة قدرها 5.56%، فيما بلغ حجم الطلب على المياه 136.9 مليار غالون، مقارنة بـ128.6 مليار غالون في عام 2021، بزيادة قدرها 6.45%.

وقدمت «ديوا» بنهاية عام 2022 خدماتها إلى أكثر من 1.5 مليون متعامل، بزيادة 14 ألفاً و438 متعاملاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، أي أن إجمالي عدد متعاملي الهيئة ازداد 51 ألفاً و89 متعاملاً خلال عام 2022، بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2021.

نتائج قياسية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في عام 2022، حققت الهيئة نتائج قياسية، وشهدت أعلى نسبة نمو وأفضل أداء مالي في تاريخها التشغيلي».

وأضاف أن الهيئة كانت قد وعدت بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليارات درهم عن عام 2022، لكنها تعتزم دفع توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليارات درهم بزيادة نسبتها 60%، الأمر الذي يؤكد نجاح الهيئة في ترجمة تنفيذ استراتيجيتها إلى عوائد استثنائية للمساهمين.

وتابع الطاير: «متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 وما بعده، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل».

«ديوا» أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم «تشات جي بي تي»

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تعمل على إثراء خدماتها بتقنية «تشات جي بي تي» (ChatGPT) بدعم من «شركة مايكروسوفت العالمية»، والاستفادة منها في مختلف خدماتها الداخلية والخارجية، وبذلك تكون أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم هذه التقنية الحديثة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً. وقال الطاير خلال استقباله المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، نعيم يزبك: «يأتي تعاوننا مع (مايكروسوفت) ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، وفي إطار جهودنا لتحقيق مبادرة (دبي) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ومساعينا للمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال (ديوا الرقمية)، الذراع الرقمية للهيئة، لنكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».