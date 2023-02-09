«الإمارات الإسلامي» أول مصرف في الدولة يُصدر صكوكاً مقومة بالدرهم

أعلن «الإمارات الإسلامي»، ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية، التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، التسعير الناجح لأول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم، البالغة قيمتها مليار درهم، والتي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن من شأن نجاح المجموعة في إصدار الصكوك دعم قدرتها على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي.

وشهد الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ ثلاث سنوات طلباً قوياً من جانب المستثمرين، وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة.

وأتاح سجل الأوامر القوي، الذي تجاوز 2.5 مليار درهم، لـ«الإمارات الإسلامي» تقليص معدل الربح إلى5.05%، بفارق 67 نقطة أساس عن سندات الخزينة الحكومية الإماراتية.

ويعكس نجاح بيع إصدار الصكوك الجديد من الإمارات الإسلامي التزام المصرف المساهمة في زيادة سيولة سوق الصكوك المقومة بالعملة المحلية بعد إنشاء منحنى العائد متوسط الأجل لوزارة المالية.

ويأتي إطلاق الصكوك في أعقاب بيع بنك الإمارات دبي الوطني لسندات بقيمة مليار درهم في يناير الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، صلاح أمين: «يؤكد نجاح إصدار الإمارات الإسلامي لأول صكوك مقومة بالدرهم دور سوق السندات المقومة بالعملة المحلية كمصدر مهم لتمويل الشركات وبتسعيرات جذابة».

وأضاف أن «الطلب القوي على الإصدار، يمثل ثقة كبيرة من جانب المستثمرين العالميين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية، ويُظهر تنامي الإقبال على منتجات وخدمات الدخل الثابت المقومة بالدرهم».

الإصدار يوسّع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية الباحثة عن تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.