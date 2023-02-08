مليارا درهم تداولات عقارات الشارقة في يناير

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية التي شهدتها الإمارة الشهر الماضي، بلغ ملياري درهم، فيما وصل عدد المعاملات المنفذة من قبل الدائرة إلى 2999 معاملة.

وأوضحت الدائرة أن عدد معاملات البيع بلغ 673 معاملة بنسبة 22.5% من عدد المعاملات الكلي، في حين بلغ عدد معاملات الرهن 250 معاملة بنسبة 8.3% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 510 ملايين درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2076 معاملة ونسبتها 69.2%.

وأضافت أن معاملات البيع، تمت في 93 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها بلغت 4.3 ملايين قدم مربعة، حيث شملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وبالنسبة لنوع العقار المتداول، تم التداول على 162 أرض فضاء، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 245 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 266 معاملة من إجمالي المعاملات.

وتصدرت "مويلح التجارية" قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 136 معاملة تلتها منطقة الرقيبة بعدد 84 معاملة ثم الخان بـ60 معاملة ومن ثم منطقة حوشي بـ49 معاملة بيع.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة الخان بقيمة تداول وصلت إلى 266.2 مليون درهم، تلتها منطقة الرقيبة بحجم تداول بلغ 106.4مليون درهم، فيما حققت منطقة مويلح التجارية الرقم نفسه بـ106.4 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ69.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي الثمامة بست معاملات والمدينة القاسمية بخمس معاملات.

أما من حيث قيمة التداول، فقد شهدت منطقة الثمامة تداولات وصلت قيمتها إلى 7.9 ملايين درهم، تلتها منطقة "الطيبة1" بحجم تداول وصل إلى 2.6 مليون درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة تداول بعدد سبع معاملات وصلت قيمتها إلى 5.7 مليون درهم.

أما في مدينة كلباء، تصدرت منطقة صناعية كلباء بعدد ست معاملات بيع، بينما جاءت منطقة "سهيلة31" أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.6 مليون درهم.