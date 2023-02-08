دبي تحدّد 7 أنشطة مرخصة للأصول الافتراضية

أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، أمس، اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023.

وحددت اللوائح إطار عمل شاملاً للأصول الافتراضية مبنياً على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود.

بدورها، تلتزم دولة الإمارات بتمكين هذه المبادئ بشكل آمن، وتحديث نهجها الرقابي والتنظيمي لمواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد تنشأ عن إساءة الاستخدام المحتمل للتقنيات الجديدة.

وتم تصميم إطار عمل الأصول الافتراضية بما يوفر اليقين التنظيمي بشكل يتيح وضوحاً أكبر في السوق بشأن المستوى المتوقع لمسؤولية المشغل.

كما يفرض الإطار التنظيمي معايير الدرجة الذهبية لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال، ليتم تطبيقها من قبل الكيانات المرخصة داخل الإمارة.

الاقتصاد المستقبلي

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، هلال سعيد المري: «حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 مهمتنا المتمثلة في جعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد المستقبلي، الذي يرتكز على تقنيات (الميتافيرس)، والذكاء الاصطناعي، والـ(ويب 3.0)، والـ(بلوك تشين)».

وأشار المري إلى أنه في الربع الأول من عام 2022، تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية باعتبارها الجهة التنظيمية المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية لتعمل كمُسرع لاقتصاد رقمي بلا حدود.

وأضاف: «قبيل مرور عام على تأسيسها، أطلقت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إطار عمل يعتبر الأول من نوعه للأصول الافتراضية، حيث تم تصميمه لتسريع أجندة الاقتصاد الجديد، وزيادة نمو السوق العالمية بشكل آمن ومستدام، الأمر الذي يجسد التزام دولة الإمارات بتوفير لوائح تنظيمية مسؤولة، ويعكس ثقة دبي في إيجاد منظومة متقدمة للابتكارات المستقبلية».

الرقابة

ولأن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مفوّضة بتوفير الرقابة على قطاع الأصول الافتراضية في جميع أنحاء إمارة دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، فإن السلطة ستعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالأصول الافتراضية، وحماية المستثمرين، والمرونة القضائية.

وتشتمل اللوائح التنظيمية الجديدة على سبعة أنشطة مرخصة للأصول الافتراضية، هي: الخدمات الاستشارية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات المدفوعات والتحويلات، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

وإضافة إلى ذلك، فإن «إصدار الأصول الافتراضية» يعتبر نشاطاً منظماً ضمن منظومة السلطة، وذلك للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مدروسة بشأن الرموز الجديدة التي يتم إطلاقها في دبي، والالتزامات المرتبطة بجهة الإصدار.

ترخيص

وسيتم تزويد المتقدمين الحاليين لترخيص الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق (والحاصلين على ترخيص مؤقت أو تحضيري لمرحلة الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية القائمين في دولة الإمارات، والمزودين الجدد من خارج الدولة، بمسار واضح للحصول على ترخيص منتج السوق الكامل.

تسجيل

وسيُطلب من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية، الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية إلى سوق دبي قبل نشر اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل، التسجيل في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لضمان امتثالهم بشكل كامل مع القواعد النهائية، علماً بأن أي خرق لهذا الشرط سيترتب عليه اتخاذ إجراء تنظيمي. يشار إلى أن اللوائح التنظيمية الكاملة للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023، ستتوافر على موقع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (vara.ae).

الأنشطة الـ 7

■ الخدمات الاستشارية.

■ خدمات الوساطة.

■ خدمات الوصاية.

■ خدمات الاستبدال.

■ خدمات الإقراض والاقتراض.

■ خدمات المدفوعات والتحويلات.

■ خدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.