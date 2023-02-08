«ديوا» تُحدّث خطتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تحديث خطتها الاستراتيجية، حيث أضافت تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 إلى رؤيتها لتصبح «مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

كما حدّثت الهيئة رسالتها: «نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة ومياه الشرب، انسجاماً مع المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين، والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما يثري حياة الناس، ويضمن سعادة المعنيين نحو الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050».

وتشمل القيم التي تعتمدها الهيئة: «إسعاد المعنيين، الاستدامة، الابتكار، التميز، والحوكمة الرشيدة».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاستدامة، كركيزة أساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فقد حرصنا على تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة، لتركز على ضمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم الاقتصاد الدائري في إطار (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وغير ذلك من معطيات تدعم التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات».

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير بخُطى حثيثة لخفض بصمتها الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة نحو 14% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

من جانبها، قالت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري، إن «الهيئة تعتمد الجيل الثالث من نظام بطاقات قياس الأداء المتوازن، الذي يوفر آلية منظمة لترجمة وتطبيق الخطة الاستراتيجية، من خلال ترجمة مجموعة من الشرائح التي تمثل التوجهات الاستراتيجية العليا للهيئة».