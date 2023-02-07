18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية تعاملات أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 18 مليار درهم، بدعم من اقتناص الفرص بالأسهم القيادية وسط توالي الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.143 تريليونات درهم نهاية جلسة بداية الأسبوع، بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و590.195 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي، بنسبة 0.68%، مغلقاً عند مستوى 9918 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5%، مغلقاً عند 3400 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 255 مليون درهم.

وكان سهم «أمريكانا» أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي، بينما كان سهم الاتحاد العقارية الأكثر تداولاً في سوق دبي.