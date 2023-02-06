أسواق الأسهم المحلية تستقطب 197.7 ألف مستثمر جديد في 2022

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 197 ألفاً و767 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية وحرص المستثمرين الدوليين على تعزيز حضورهم في أسهم الإمارات للاستفادة من النمو القوي للاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ارتفاعاً مطرداً في أعداد المستثمرين الجدد في السوقين خلال عام 2022، بنسبة ناهزت 652% مقارنة بنحو 26 ألفاً و327 مستثمراً جديداً في عام 2021.

وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد المستثمرين الجدد بالتزامن مع نجاح الأسواق المالية المحلية في دعم جهود التنمية الاقتصادية بوصفها منصة فعالة لجمع الأموال من خلال اكتتابات عامة وإدراجات لشركات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهدت 11 طرحاً أولياً جمعت 51.2 مليار درهم بعد أن استقطبت طلبات اكتتاب بنحو 1.454 تريليون درهم في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وستواصل الأسواق المحلية استقطاب المزيد من المستثمرين خلال العام الجاري مع توفيرها فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى استعدادها لاستقطاب طروحات جديدة لتمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

سوق أبوظبي

واستقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 30 ألفاً و435 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 60.3% مقارنة بنحو 18 ألفاً و985 مستثمراً جديداً خلال عام 2021.

وزاد الاستثمار المؤسسي (بيعاً وشراءً) في سوق أبوظبي بنسبة 19.2% إلى 739 مليار درهم خلال 2022، مقارنة بنحو 620 مليار درهم في 2021، بينما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 54.1% من 15.3 مليار درهم خلال 2021 إلى 23.6 مليار درهم العام الماضي.

وقفزت قيمة التداول في سوق أبوظبي خلال عام 2022 بنسبة 21.9% لترتفع من 369 مليار درهم في 2021، وصولاً إلى 450 مليار درهم خلال 2022، فيما زادت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 2.624 تريليون درهم.

«دبي المالي»

من جهته، اجتذب سوق دبي المالي نحو 167 ألفاً و332 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي ليتضاعف عدد المستثمرين 23 مرة مقارنة بعام 2021، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في السوق إلى أكثر من مليون مستثمر من 212 جنسية.

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الكبير في سوق دبي مع استحواذهم على نسبة 48.7% من قيمة التداولات بمُحصلة شراء بلغت خمسة مليارات درهم، فيما بلغت حصتهم من القيمة السوقية نحو 19% في نهاية العام.

وارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي خلال عام 2022 إلى 90 مليار درهم بزيادة بنسبة 24.5% مقارنة بعام 2021، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 41.4% إلى 582 مليار درهم.

عدد المستثمرين في «دبي المالي» تضاعف 23 مرة العام الماضي مقارنة بـ2021.

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طرحاً أولياً شهدتها أسواق المال المحلية جمعت 51.2 مليار درهم.