«دي بي ورلد» تتقدم على معدّل «التوقعات» العالمية وتحقق نمواً في مناولة الحاويات

أعلنت «دي بي ورلد المحدودة»، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة عن مناولة 79 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في عام 2022، بزيادة إجمالية في أحجام الحاويات قدرها 1.4% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 2.8% على أساس المقارنة المثلية، لتحقق بذلك نمواً في أحجام مناولة الحاويات متقدمةً على معدّل توقعات القطاع.



الربع الأخير

وأفادت«دي بي ورلد» في بيان، بأنه وعلى أساس الربع الأخير من عام 2022، فإنها ناولت 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة قدرها 2.4% على أساس المقارنة المثلية.

وأوضحت أن النمو الإجمالي لحجم المناولة في عام 2022 واسع النطاق، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالنتائج التي حققتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا وأستراليا والأميركتين، على أساس المقارنة المثلية.



أداء قوي

وأضافت أنه وعلى مستوى الأصول، فقد حقق كل من ميناء (جبل علي)، و(ميناء جدة الإسلامي ـ السعودية)، و(أنغولا)، و(السخنة ـ مصر)، و(لندن جيتواي ـ المملكة المتحدة)، و(كونستانتسا ـ رومانيا)، و(كوسيدو ـ الدومينيكان)، و(بوسورجا ـ الإكوادور)، و(دي بي ورلد - سانتوس ـ البرازيل)، وجميع موانىء المجموعة في أستراليا (بريسبان، سيدني، فريمانتل، وملبورن)، أداءً قوياً.



ميناء جبل علي

وفي ميناء «جبل علي» تمت مناولة 14.0 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2022، فيما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

أما على المستوى الموحد، فقد ناولت محطات الحاويات 46.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2022، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي معلن، وزيادة سنوية قدرها 0.7% على أساس المقارنة المثلية.



مواقع واستراتيجية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي في حجم المناولة من جديد، مع تحقيق نمو قدره 2.8% في عام 2022 على أساس المقارنة المثلية، ليأتي مرة أخرى متقدماً على توقعات القطاع التي أشارت إلى انخفاض هامشي قدره -0.5%».

وأضاف: «يؤكد هذا الأداء القوي أننا نعمل في المواقع الصحيحة، وأن استراتيجيتنا في تقديم أفضل حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع بدأت تؤتي ثمارها».



وتابع: «جاء النمو السنوي مدفوعاً بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأميركيتين وأستراليا. ومن الأمور المشجعة أن حجم البضائع ذات الهامش المرتفع والمتجهة مباشرةً من بلد المنشأ إلى المقصد، في ميناء (جبل علي ـ الإمارات) ارتفع بنسبة 8.6%، مع تحقيق نمو ثابت في إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 1.7% لهذا العام».

وأضاف: «تراجعت معدّلات النمو في الربع الأخير من عام 2022 كما كان متوقعاً، بسبب البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. وبالتطلع إلى عام 2023، فغننا نتوقع أن تستمر محفظتنا في تحقيق النمو، بيد أن التوقعات لا تزال تتسم بعدم اليقين إلى حد ما، بسبب ارتفاع التضخم ومعدّلات الفائدة المرتفعة، وحالة عدم اليقين من النواحي الجيوسياسية».

وقال بن سليم: «بشكل عام، إننا مسرورون بالأداء المحقق في أعمالنا خلال عام 2022 مع استمرارنا بالتركيز على زيادة الربحية، وإدارة الانفاق الرأسمالي للنمو. وفي ظل الأداء القوي لحجم المناولة، فإننا في وضع جيد لتقديم نتائج محسَّنة للعام بأكمله».