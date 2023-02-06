«جمارك دبي» و«غرف دبي» تبحثان ربط الخدمات إلكترونياً

بحثت دائرة جمارك دبي و«غرف دبي»، في اجتماع ثنائي، أخيراً، تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين، لخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته بما يواكب الخطط والرؤى الاستراتيجية التنموية للإمارة.

وتناول لقاء جمع الطرفين في المقر الرئيس لـ«جمارك دبي»، الخطط والاستراتيجيات التي أعدها الجانبان، منها ربط الخدمات إلكترونياً، وتطوير خدمات جديدة، لتعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ودعم موقعها في سهولة ممارسة الأعمال، لتكون ضمن أهم المراكز المالية العالمية، خلال السنوات الـ10 المقبلة، إضافة إلى تمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسة، ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، خلال استقباله وفد «غرف دبي»: «نعمل في (جمارك دبي) على تضافر الجهود، وتعزيز سُبل التعاون المشترك، مع الجهات المحلية والخارجية، وكذلك القطاع الخاص، ومجموعات الأعمال والتجارة، من أجل تحقيق رؤية دبي بمضاعفة قيمة التجارة الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».