«جمارك دبي» وغرف دبي تبحثان ربط الخدمات إلكترونياً وتطوير خدمات جديدة

بحثت دائرة جمارك دبي وغُرف دبي في اجتماع ثنائي، أخيراً، تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين، لخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته بما يواكب الخطط والرؤى الاستراتيجية التنموية للإمارة.

وتناول لقاء جمع الطرفين في المقر الرئيسي لـ«جمارك دبي»، الخطط والاستراتيجيات التي أعدها الجانبان، ومنها ربط الخدمات إلكترونياً، وتطوير خدمات جديدة، لتعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً، على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ودعم موقعها في سهولة ممارسة الأعمال، لتكون ضمن أهم المراكز المالية العالمية، خلال السنوات الـ10 المقبلة، إضافة إلى تمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية، ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

وكانت الجهتان أعلنتا سابقاً وانطلاقاً من حرصهما على تسهيل حركة التجارة، والحد من مخاطرها، توقيع مذكرة تفاهـم بشأن التكامل في مجال نظام «محرك المخاطر»، وذلك في مجال خدمة تقييم شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، في وقت يعد فيه «دفتر الإدخال المؤقت للبضائع»، تجربة تقدم نموذجاً حقيقياً للشراكة البناءة بين الجانبين.

تعاون مشترك

وقال المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، خلال استقباله وفد غرف دبي: «نعمل في (جمارك دبي) على تضافر الجهود، وتعزيز سبل التعاون المشترك، مع الجهات المحلية والخارجية، وكذلك القطاع الخاص، ومجموعات الأعمال والتجارة من أجل تحقيق رؤية دبي بمضاعفة قيمة التجارة الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم، واستقطاب استثمارات جديدة في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة معه، كالخدمات اللوجستية، وشركات التجارة الإلكترونية».

وأضاف أن الدائرة تحرص على تقديم خدمات وإجراءات جمركية ذكية ومتطورة، تضمن تسهيل ممارسة الأعمال، وتدفع نحو زيادة عائد التاجر والمستثمر، من اختيار دبي مركزاً لعملياته.

وتابع: «نحن سعداء بالاجتماع المشترك مع وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، إذ ناقشنا العديد من سبل واجراءات العمل المشترك وفق إطار تعزيز آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية المستدامة»، مؤكداً أن «جمارك دبي» تقدم تجربتها الرائدة في الأنظمة والخدمات الإلكترونية لجميع الجهات الراغبة من الاستفادة منها لتسهيل رحلة المتعاملين.

شراكة استراتيجية

من جانبه، أكد المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع «جمارك دبي»، واصفاً إياها بأنها نموذج يحتذى به في توحيد الجهود لتعزيز تنافسية دبي والقطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة في الإمارة في جهودها للتوسع التجاري الخارجي، ودخول أسواق جديدة.

وأضاف: «تلتزم غرف دبي تحقيق عدد من الأولويات الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص، وتعزز سمعة دبي، وجهة عالمية للأعمال، ومن بينها افتتاح مكاتب خارجية جديدة في أسواق واعدة حول العالم، بما يخدم الخطط التنموية ويحقق مستهدفاتها، ويعزز تجارة دبي الخارجية مع الأسواق العالمية».

وتابع لوتاه: «حوارنا مع (جمارك دبي) مستمر وحيوي وأساسي، من أجل تحسين بيئة الأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتسهيل توسع شركات دبي بالأسواق الخارجية».

