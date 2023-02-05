«كهرباء دبي» تستقبل المشاركات البحثية في «الطاقة الشمسية 2023»

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استقبال طلبات الباحثين والعلماء الراغبين في تقديم أوراقهم البحثية، خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وتتمحور الأوراق البحثية حول مجموعة واسعة من الموضوعات، منها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية.