تراجع أسعار الذهب يحفّز الطلب على المشغولات

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين ثلاثة و6.25 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ويعد أول تراجع أسبوعي، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت ستة أسابيع متتالية.

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق سجلت معدلات تحسن في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك مع تراجع الأسعار، عقب فترة طويلة من الزيادات المتتالية، ومع نمو معدلات الإقبال من السائحين»، متوقعاً ارتفاع وتيرة الطلب على مبيعات المشغولات، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «هناك معاملات محدودة على بيع منتجات السبائك والعملات من الأوزان الصغيرة، من قبل بعض المتعاملين للمتاجر».

من جهته، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن «انخفاض الأسعار يعد من المحفزات المؤثرة في تنشيط الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً مع تأجيل عدد كبير من المتعاملين قرارات الشراء طوال فترة الارتفاعات الماضية». وأوضح مدير المبيعات في شركة «تانشيك للمجوهرات»، أديتا سينج، أن «الفترة الحالية تشهد نشاطاً في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة في الأسواق المحلية».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 228.25 درهماً، بانخفاض قيمته 6.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 211.5 درهماً، بتراجع خمسة دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 204.75 دراهم، بانخفاض ثلاثة دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 175.5 درهماً، بتراجع بلغ 4.25 دراهم.