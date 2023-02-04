كهرباء دبي تستقبل المشاركات في مؤتمر الطاقة الشمسية 2023

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استقبال طلبات الباحثين والعلماء الراغبين بتقديم أوراقهم البحثية خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وتتمحور الأوراق البحثية حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المؤتمر يعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

ونوه بأن المؤتمر يتزامن مع معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2023، الذي تنظمه الهيئة ويعتبر أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم ..ويشكّل هذا التزامن زخماً إضافياً لجمع أبرز صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والباحثين العالميين في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة تحت سقف واحد، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات والتجارب المبتكرة في هذه المجالات.

وأضاف: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، ووجهة مفضلة لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية ..ونسعى إلى تعزيز الاستدامة والابتكار انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "تركز الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023 على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، ابتداءً من العلوم الأساسية إلى الطلبات التجارية ..ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم ..وستقوم لجنة فنية متخصصة بتقييم الأوراق البحثية ليتم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر".