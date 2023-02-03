بقيمة 410 ملايين درهم.. بيع أغلى شقة في دبي

أظهرت بيانات التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تسجيل صفقة بيع لشقة بقيمة 410 ملايين درهم، لتكون بذلك أكبر صفقة بيع لشقة سكنية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة.

وتم بيع الشقة في مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر، الذي تطوره شركة مراس التابعة لدبي القابضة، في جزيرة جميرا باي.

وتبلغ مساحة الشقة 38970 ألف قدم مربعة، وتضم 9 غرف، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 10521 درهم للقدم المربعة.

واستحوذ المشروع على أكبر صفقات بيع الشقق في دبي الشهر الماضي، إذ شهد بيع 8 شقق في يناير، بقيمة إجمالية بلغت 656 مليون درهم، شملت شقة بقيمة 119 مليوناً، بالإضافة إلى شقة أخرى بيعت بـ 116 مليون درهم.