5 مليارات درهم صافي أرباح «بروج» في 2022

أعلنت شركة «بروج للبتروكيماويات»، أمس، نتائجها المالية لعام 2022، مسجلة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار دولار (أكثر من 5.1 مليارات درهم)، بما يتماشى مع توقعات السوق، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم)

وأفادت الشركة في بيان، بأنها حققت زيادة في الإيرادات نهاية العام الماضي بنسبة 8.2%، حيث بلغت 6.7 مليارات دولار (24.5 مليار درهم)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل نمو إجمالي مبيعات «البولي أوليفينات» بنسبة 15%.

وأشارت إلى أن عام 2022 شهد نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 10% على أساس سنوي، بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج «البولي بروبيلين» التابعة لـ«بروج» بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى دعم الإنتاج من خلال توفير قدرة إنتاجية إضافية بلغت 500 كيلو طن سنوياً وتوفير أصناف أكثرتنوّعاً وجودة من مزيج المنتجات ودعم تصنيع المنتجات الممتازة.

وحققت «بروج» أرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 541 مليون دولار (1.98 مليار درهم)، خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث بقيت ثابتة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح للفترة نفسها 247 مليون دولار (907 ملايين درهم)، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأكدت «بروج» التزامها بدفع إجمالي 975 مليون دولار (3.6 مليارات درهم)، كتوزيعات أرباح للمساهمين، بعد مرحلة الطرح العام عن عام 2022، ودفع 1.3 مليار دولار (4.7 مليارات درهم) على الأقل للسنة المالية 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، هزيم سلطان السويدي: «بينما نتطلع إلى عام 2023 والأعوام المقبلة، نؤكّد التزامنا بمواصلة النمو، واستكشاف فرص جديدة للتوسع في دولة الإمارات ودولياً، بما يعزز استراتيجيتنا للنمو طويل الأجل ومكانتنا كمنتج عالمي للبولي أوليفينات».

صافي أرباح الشركة بلغ 907 ملايين درهم في الربع الرابع.



8.2% زيادة في إيرادات الشركة نهاية العام الماضي.