«دي بي ورلد» تطوّر محطة حاويات في ميناء «ديندايال» الهندي

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن فوزها بعقد امتياز مهم لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات ضخمة في ميناء «ديندايال» في ولاية «جوجارات» على الساحل الغربي للهند.

وأفاد بيان بأنه تم منح «دي بي ورلد» عقد التطوير من قبل سلطة ميناء «ديندايال» على أساس نظام البناء والتشغيل والنقل.

وسيتم إنشاء محطة الحاويات الجديدة (تونا تكرا) وتجهيزها بأحدث المرافق المتطورة على مساحة تبلغ نحو 63 هكتاراً، مع ربطها بمنطقة داخلية خلف الميناء عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط سكك حديدية، وممرات شحن مخصصة.

محطة ضخمة

ويتضمن المشروع بناء محطة حاويات من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص في الهند. وعند اكتماله، ستشمل المحطة رصيفاً بطول 1100 متر، وستكون قادرة على التعامل مع السفن التي تنقل ما يزيد على 18 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بقدرة استيعابية إجمالية لمناولة 2.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وبحسب البيان، تأتي الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة «دي بي ورلد» في الموانئ والمحطات في الهند، متماشية مع رؤية الحكومة الهندية 2047 الهادفة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمناولة البضائع بواقع أربعة أضعاف في موانئ البلاد.

فرص واعدة

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تمثل الهند أرض الفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصاً في سلاسل القيمة الأكثر تكاملاً التي تحمل إمكانات وفرص نمو مهمة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية الهندية». وأضاف: «ستكون (دي بي ولد) من خلال تطوير محطة الحاويات الضخمة (تونا تكرا) في ولاية جوجارات، في وضع جيد لاقتناص هذه الفرص، وزيادة الربط التجاري بشكل أكبر لشمال وغرب ووسط الهند بالتجارة العالمية، وتحقيق العائدات لجميع أصحاب العلاقة».

وأكد أنها خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الجهود الجماعية مع الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، للاستفادة من خبرات المجموعة المتميزة طويلة الأمد في مجال البنية التحتية اللوجستية، ومعرفتها العميقة بالسوق المحلية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز سلسلة التوريد الهندية.

محطات بحرية

وتشغل مجموعة «دي بي ورلد» حالياً خمس محطات بحرية، اثنتان في مومباي، وواحدة في كل من موندرا، وكوتشين، وتشيناي، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو ستة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

ومع إضافة محطة حاويات «تونا تكرا»، ستبلغ سعة مناولة البضائع في مرافق «دي بي ورلد» نحو 8.19 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إضافة إلى سبع محطات داخلية متعددة الوسائط مرتبطة بشبكة سكك حديدية تابعة للشركة، مع مرافق التخزين المبرّد ومحطات شحن الحاويات.

وتعمل المجموعة أيضاً على تطوير ثلاث مناطق اقتصادية من الطراز الحديث في مومباي وكوتشين وتشيناي.

شراكة استراتيجية

قال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - شبه القارة الهندية وإفريقيا جنوب الصحراء»، ريزوان سومار: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع سلطة ميناء (ديندايال)، والتعاون معها بشأن تطوير محطة الحاويات الضخمة الجديدة في (تونا تكرا)».

وأضاف: «نحن واثقون بقدراتنا وخبراتنا الكبيرة في تعزيز البنية التحتية اللازمة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الهند، ما يعزز القيمة الحقيقية لجميع أصحاب العلاقة في هذا المشروع الحيوي».