«بيوت»: عقارات دبي.. أداء يفوق التوقعات

أظهر تقرير لموقع «بيوت» العقاري عن أداء سوق العقارات في دبي لعام 2022، ارتفاع أسعار بيع الشقق والفلل في أشهر مناطق دبي بنسبة تراوح بين 2 و24% خلال عام 2022. وأكد التقرير أن العام الماضي شهد أداءً فاق التوقعات لسوق العقارات، ظهر من خلال الأعداد القياسية للمعاملات العقارية والفرص الاستثمارية المواتية. وأفاد التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الإمارة شهدت ارتفاعاً في الأسعار بالمناطق الأكثر طلباً، الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على الملاك وبائعي العقارات على حد سواء، مرجعاً الانتعاش المستمر في أسعار البيع والإيجار، إلى طلب كبير على العقارات الفاخرة وتلك ذات الأسعار المتوسطة.

حركة الإيجارات

وبحسب التقرير، شهدت إيجارات الشقق منخفضة السعر زيادة وصلت إلى 24%، بينما ارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة بنسبة كبيرة راوحت بين 24 و54%. أما الفلل ذات القيم الإيجارية المنخفضة فسجلت ارتفاعاً بنسبة راوحت بين 2 و23%، في حين ازدادت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 54%.

وركّز الباحثون عن وحدات سكنية منخفضة الكلفة، اهتمامهم على «قرية جميرا الدائرية» و«بر دبي»، أما بالنسبة للفلل منخفضة الإيجار فكانت «داماك هيلز2» و«مردف» في صدارة عمليات البحث. بدورها، استقطبت منطقتا «دبي مارينا» و«الخليج التجاري» الباحثين عن شقق فاخرة، وظلت منطقتا «البرشاء» و«جميرا» خيارين مفضلين للباحثين عن فلل.

شراء شقق فاخرة

وذكر التقرير أن منطقة «دبي مارينا» واصلت تصدرها كونها الخيار المفضّل للمستثمرين الراغبين في شراء شقق فاخرة بدبي.

وأوضح أن سعر القدم المربعة في المنطقة سجل ارتفاعاً بنسبة 11.62%، وبمتوسط بلغ 1532 درهماً خلال عام 2022.

ولفت التقرير إلى أن بحث المستثمرين عن شقق فاخرة اتجه كذلك إلى مناطق: «داون تاون دبي»، «الخليج التجاري»، «نخلة جميرا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، في وقت ارتفع فيه متوسط سعر بيع القدم المربعة بها بنسبة وصلت إلى 15%.

أسعار منخفضة

ووفقاً لاتجاهات البحث التي سُجلت على موقع «بيوت»، ظلت «قرية جميرا الدائرية» الخيار الأكثر طلباً للشقق السكنية ذات الأسعار المنخفضة في دبي، ليرتفع سعر بيع الشقق هناك بنسبة 7.25% على متوسط سعر الشراء للقدم المربعة، ويصل إلى 896 درهماً في عام 2022.

كما أبدى الراغبون في شراء شقق ذات أسعار منخفضة في دبي، اهتماماً خاصاً بمناطق معينة مثل: «أبراج بحيرات جميرا»، «واحة دبي للسيليكون»، «مدينة دبي الرياضية»، و«المدينة العالمية».

ولفت التقرير إلى زيادة راوحت بين 2 و11% في متوسط سعر البيع للقدم المربعة، في وقت تم فيه تسجيل أعلى ارتفاع لأسعار تلك العقارات في «أبراج بحيرات جميرا».

استئجار للتملك

ونالت منطقة «دبي هيلز استيت» اهتمام كبار المستثمرين الباحثين عن استئجار فلل بغرض التملك، في وقت سجل فيه متوسط سعر القدم المربعة للفلل ارتفاعاً بنسبة 17.3% في 2022، ليستقر على 1541 درهماً.

كما أبدى المستثمرون اهتماماً بالفلل مرتفعة الثمن في منطقة «نخلة جميرا» و«داماك هيلز» و«المرابع العربية 2»، إذ ارتفعت الأسعار في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 24%.

فوق التوقعات

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان: «لقد شهد العام الماضي أداءً فاق التوقعات لسوق العقارات، وظهر ذلك من خلال الأعداد القياسية للمعاملات العقارية والفرص الاستثمارية المواتية».

وأضاف: «رأينا السوق في عام 2022 يتوجه نحو المزيد من الرقمنة والشفافية، في وقت نعمل فيه مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لضمان استمرارية تحسين جودة المحتوى المدرج على منصاتنا، وتوفير بيانات المعاملات على موقع (بيوت)»، مؤكداً أن هذه المبادرات ستعمل على تعزيز جاذبية السوق العقارية في دبي، بين المستثمرين من الأسواق العالمية.

وتابع: «استمرت نسبة الطلب على العقارات في دبي في الارتفاع، وازداد عدد زوار الموقع الباحثين عن عقارات وارتفعت نسبة الاستفسارات على موقع (بيوت) بشكل كبير خلال العام الماضي، ما يعكس وجود اتجاه طلب أعلى من المعتاد في السوق».

وقال: «قامت دبي بعمل رائع في إدارة مبادرات النمو في السنوات القليلة الماضية، ونحن جميعاً نجني ثمار العمل الشاق الذي بذلته الجهات المعنية، وأرى أن دبي مستمرة في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة، وجعل التوقعات من عام 2023 مشوقة للغاية».