الأسهم المحلية تربح 3.6 مليارات درهم.. و"دبي المالي" لأعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 3.6 مليارات درهم وسط توالي الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والطروحات الأولية الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.111 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، إلى نحو 3.115 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.531 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ونجح سوق دبي المالي في الصعود لأعلى مستوياته في شهرين ونصف بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3365.25 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف نوفمبر الماضي، فيما بلغت إجمالي التداولات 281 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.034% مغلقا عند مستوى 9776 نقطة، وبتداولات بلغت 1.3 مليار درهم.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن أسواق المال الإماراتية حافظت على مكاسبها المسجلة في الجلسات القليلة الماضية في ظل ارتفاع الأسواق العالمية.

وتوقع دياب تفاوت أداء الأسواق المحلية في الجلسات المقبلة مع انتظار المزيد من النتائج المالية للشركات المدرجة.