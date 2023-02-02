اتفاقية تتيح الاستفادة من منصة «أي كونيكشنز» الرقمية

أعلنت منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، عن شراكة جديدة مع منصة «أي كونيكشنز» للتكنولوجيا المالية، وذلك خلال فعالية «أي كونيكشنز جلوبال آلتس 2023»، المقامة خلال الفترة من 30 يناير إلى الثاني من فبراير 2023 في مدينة ميامي الأميركية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، محمد ناصر الزعابي، والرئيس التنفيذي لشركة «أي كونيكشنز»، رون بيسكاردي.

وستمكن هذه الشراكة مجتمع «إنفستوبيا»، وللمرة الأولى، من موزّعي الأصول ومديري الاستثمار، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط ومكاتب إدارة الثروات العائلية، من الاستفادة من منصة «أي كونيكشنز» الرقمية، للتواصل بسلاسة.

وتعد «أي كونيكشنز» من أكبر المجتمعات الافتراضية في العالم، لتقديم رأس المال الذي يربط قطاع إدارة الاستثمار، حيث تجمع المديرين وموزعي الأصول في اجتماعات افتراضية، ما يمنحهم الفرصة لمشاركة المعلومات والعمل معاً في منصة واحدة.

وشارك 170 متحدثاً و3500 شخص، بما في ذلك أكثر من 900 من المؤسسات المتخصصة في مجال توزيع الأصول مثل الجهات المانحة ومؤسسات التقاعد ومكاتب إدارة الثروات العائلية، في مؤتمر «أي كونيكشنز» العام الجاري، الذي شهد أكثر من 14 ألف فرصة تواصل واجتماعات مباشرة.

وقال الزعابي: «تعمل (إنفستوبيا)، المنصة العالمية التي أطلقتها حكومة الإمارات في عام 2021، على مد جسور التواصل بين مجتمع الاستثمار العالمي، وصناع القرار، ورواد الأعمال والمبتكرين، وجمع قادته معاً لمناقشة وإيجاد فرص استثمار في الاقتصادات الجديدة»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة مع «أي كونيكشنز» تأتي في سياق رؤية وأهداف «إنفستوبيا»، لاسيما في ضوء التركيز الرئيس على قطاعات التكنولوجيا والاستدامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أي كونيكشنز»، رون بيسكاردي: «بينما يوسع المستثمرون استراتيجيتهم ويقبلون أكثر على دولة الإمارات ومنطقة الخليج، فإننا نعتبر شراكتنا مع (إنفستوبيا) علامة فارقة ومهمة لـ(أي كونيكشنز)».