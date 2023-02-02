2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 428 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ بقيمة 520.52 مليون درهم، و351 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «ند الشبا الثانية»، ثم مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «السطوة».

وتصدرت «الحبيه الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 41 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 1» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم، ثم «الحبية الرابعة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة «ند حصة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 62 مليون درهم لكل منهما في منطقة «الوصل». وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، ثم منطقة «مرسى دبي» التي سجلت 33 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

بدورها سجلت الرهونات قيمة قدرها 385.86 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراضٍ بقيمة 149.55 مليون درهم، و79 رهناً لفلل وشقق بقيمة 236.31 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند حصة» بقيمة 85 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 108.64 ملايين درهم.