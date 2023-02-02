«إينوك» تطوّر منشأة تخزين عالمية المستوى في تنزانيا

وقّعت مجموعة إينوك مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة التنزانية لتأسيس بوابة استيراد وطنية ومنشأة تخزين عالمية المستوى لمنتجات النفط والغاز.

وأشارت المجموعة في بيان أمس، إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع أولويات دولة الإمارات لعام 2023، والمتمثلة بتوسيع الشراكات الاقتصادية في إفريقيا ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى العقد المقبل.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، بحضور وزير الطاقة التنزاني، جانواري ماكامبا.

وستفضي الاتفاقية إلى مناقشات أولية للوقوف على متطلبات المشروع ووضع إطار عمل لتنفيذ منشأة تخزين جديدة مخصصة لمنتجات النفط والغاز، إضافة إلى تطوير بنية تحتية لاستيراد المنتجات ذات الصلة بقطاع الطاقة.

وقال الفلاسي: «إننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات لتوسيع الشراكات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وبهذه الشراكة سيتسنى لنا أيضاً تلبية احتياجات التزود بالوقود في تنزانيا ومنطقة شرق ووسط إفريقيا، إضافة إلى توفير حلول من شأنها معالجة ارتفاع تكاليف الوقود».

وأضاف أنه من خلال تدشين بوابة الاستيراد ومرافق التخزين الحديثة، سيتسنى لتنزانيا امتلاك احتياطيات استراتيجية، وتعزيز الكفاءة وخفض أسعار الاستيراد، فضلاً عن توفير فرص العمل.