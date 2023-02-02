1.82 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في 2022

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، النتائج المالية لعام 2022، مسجلاً أرباحاً صافية بلغت 1.825 مليار درهم، بزيادة نسبتها 25.8%، مقارنة مع عام 2021.

وأرجع البنك في بيان أمس، ارتفاع الأرباح إلى الإيرادات القوية عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى، مقترحاً توزيعات أرباح نقدية بنسبة 26.05%، وأسهم منحة بنسبة 6.51%.

ووفقاً للبيان، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك 19.8%، إلى 3.812 مليارات درهم، نتيجة لزيادة صافي إيرادات الفائدة، وتحسن إيرادات الرسوم والعمولات.

وبلغت المصروفات التشغيلية 997 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 15.2%، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2.816 مليون درهم، بزيادة نسبتها 21.5%.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 991 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 14.3%.

وانخفض إجمالي القروض في عام 2022 بنسبة 1.1%، مقارنة بـ31 ديسمبر 2021، ليصل إلى 79.6 مليار درهم.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.09%، منخفضة بـ91 نقطة أساس، مقارنة بـ31 ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي الموجودات 116.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، مرتفعاً بنسبة 1.6% مقارنة بـ 114.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وانخفض صافي القروض والتسليفات والبالغ 74.6 مليار درهم، بنسبة 2.4%، مقارنة بـ76.4 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2021.

وبلغت ودائع المتعاملين 81.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022، منخفضة بنسبة 2.%، مقارنة بـ82.7 مليار درهم كما في نهاية ديسمبر 2021.

وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 47.4%، من إجمالي ودائع المتعاملين، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرناردز فان ليندر، إن «البنك حقق نتائج قوية تُعزى إلى النمو الفاعل في الإيرادات وتحسن أداء الأعمال».

وأكد مواصلة البنك التركيز على تنفيذ استراتيجيته لدعم النمو المطرد في الأرباح والعوائد على المساهمين في الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي والابتكار، يلعب دوراً أساسياً في نجاح البنك المستمر.

وأضاف فان ليندر: «بينما نمضي قدماً، ستزداد أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث أحرزنا تقدماً كبيراً في رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية، من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وفي تطوير إطار التمويل المستدام الخاص بنا».

81.1

مليار درهم ودائع المتعاملين بنهاية ديسمبر 2022.