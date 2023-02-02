3082 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي خلال يناير بنمو تجاوز 210%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 3082 حساباً جديداً للمستثمرين خلال يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي، بعد الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة ناهزت الـ210% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 995 حساباً جديداً في يناير 2021.

واستحوذت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 551 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 507 حسابات، ومن ثم «المشرق للأوراق المالية» بـ380 حساباً، تلاه «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بعدد 362 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» بـ252 حساباً، ثم «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» بـ222 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 233.2 ألف صفقة خلال يناير الماضي، على نحو 4.89 مليارات سهم بقيمة ناهزت الـ9.9 مليارات درهم.

وجاءت «هيرميس - الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 54.7 ألف صفقة بقيمة 2.54 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 46.3 ألف صفقة قيمتها 1.45 مليار درهم، و«بي إتش إم» كابيتال بواقع 20 ألف صفقة تعادل قيمتها 1.22 مليار درهم.