«مطارات دبي» تدعو شباب الإمارات للانضمام إلى برنامج مكافحة الحرائق

دعت مؤسسة مطارات دبي الشباب الإماراتيين للالتحاق والتسجيل في برنامجها التدريبي المخصص لتدريب وإعداد المواطنين وتأهيلهم لسرعة الاستجابة، والتعامل مع أي حالة باحترافية وكفاءة عالية في خط الدفاع الأول في مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم.

وأفادت «مطارات دبي» بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة التوظيف التي أطلقتها لاستقطاب الدفعة التالية من الشباب الإماراتي، للانضمام إلى برنامجها التدريبي المكثف. ويشمل البرنامج التدريبي دورة باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، يلي ذلك برنامج تدريبي مكثف لمكافحة الحرائق مع «مركز سيركو الدولي للتدريب على الحرائق» في مطار «دبي ورلد سنترال DWC».

وأشارت «مطارات دبي» إلى أن دعوتها تتزامن أيضاً مع وجود العديد من خريجي المدارس الراغبين في العمل ضمن وظائف حيوية، تتيح لهم المزيد من التأهيل والتطوير المهني من خلال تجارب شخصية فريدة، كما تؤكد على معاني التفاني والعمل الجاد والالتزام بتحقيق الطموحات بالعمل في مجال مكافحة الحرائق، فضلاً عن مشاعر الفخر النابعة من الخدمة العامة لمصلحة الوطن.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر: «نحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة الشابة الطموحة التي تتمتع بالحماس والثقة بالنفس، للانضمام والمساهمة في حماية بوابات الدخول الرئيسة لمدينة دبي».

وأضاف: «ينجذب الشباب في الوقت الحالي إلى وظائف تتيح لهم الفرصة لإحداث فارق ملموس في دبي، وتحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل. ولا شك أننا نفخر بتوجيه الدعوة لهؤلاء الشباب الإماراتيين من أجل الانضمام إلى فريق عالمي المستوى يضمن سلامة ورفاهية ملايين المسافرين عبر مطاراتنا كل عام».

وبحسب «مطارات دبي»، فإنه يمكن للراغبين من مواطني دولة الإمارات الانضمام إلى البرنامج التدريبي في قسم خدمات الإطفاء في مؤسسة مطارات دبي، التقدم للوظائف الشاغرة من خلال الرابط الإلكتروني: https://careers.dubaiairports.ae/.

إدارة خدمات الإطفاء

أكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تتمتع بواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات عالمياً والمتواجدة في كل من مطار دبي الدولي «DXB»، ومطار دبي ورلد سنترال «DWC»، حيث يتم تزويد فريق عمل إدارة الإطفاء بكل المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق، بما في ذلك أسطول مركبات من طراز «روزنبور» المجهزة بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق في الطائرات، وأفضل ضوابط السلامة، ومركبات الخدمة، إضافة إلى وحدات متنقلة متخصصة في السيطرة على الحوادث، وصهريج المياه، ومركبة مزودة بسلالم الإنقاذ في كل مطار.