أرباح «سوق دبي» تنمو 41.7% إلى 147 مليون درهم خلال 2022

سجلت شركة سوق دبي المالي خلال العام الماضي 41.7% نمواً في صافي الأرباح لتصل إلى 147.1 مليون درهم مقابل 103.8 مليون درهم في عام 2021. وبلغ إجمالي الإيرادات 351.2 مليون درهم، بزيادة 19% مقابل إجمالي الإيرادات البالغ 294.6 مليون درهم في العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي أرباح قدره 58.1 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2022، مقابل 65.7 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2021، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في نفس الفترة 113.4 مليون درهم مقابل 111.5 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2021.

وأوصى مجلس الإدارة أيضًا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 134.7 مليون درهم وبنسبة 1.68% من رأس المال و100% من مجموع الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.

وقرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة لاعتماد سياسة جديدة ثابتة لتوزيع الأرباح بما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح السنوية، وذلك بدلاً من المُمارسة المُتبعة والمُتمثلة في توزيع الأرباح كل سنتين.

وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "كان عام 2022 واعدًا في سوق دبي المالي؛ حيث تؤكد نتائجنا في هذه السنة المالية على قوّة نموذج أعمال الشركة، والتطوّر الكبير الذي ننجزه على صعيد تطوير أعمالنا، وسعينا نحو فرص جديدة، وعملنا الدؤوب لتسريع تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن واثقون بأن البنية التحتية الحديثة لسوق دبي المالي، ولوائحه التنظيمية ونموذج أعماله الفعّال، ستكون جميعها نقطة انطلاق لتعزيز نموّه وترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي".