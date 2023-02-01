الإمارات تشهد أكبر صفقة اكتتاب في المنطقة خلال الربع الثاني من 2022

ذكر أحدث تقرير من شركة «إرنست ويونغ» (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن دولة الإمارات شهدت أكبر اكتتاب عام في المنطقة، خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأشار التقرير، الذي كشفت عنه الشركة أمس، أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تمكنت من جمع 6.1 مليارات دولار، في أضخم اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 بأكمله بالنسبة للعائدات، وذلك في الربع الثاني من العام.

وأضاف التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد في الربع الأخير من العام الماضي، ثلاث عمليات إدراج مباشر، هي: شركة «أمريكانا»، و«برجيل القابضة بي إل سي»، و«بيانات إيه آي بي إل سي»، موضحاً أن تلك الاكتتابات حققت عائدات إجمالية بلغت 14 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، شهد سوق دبي المالي إدراج شركتين جديدتين، هما: شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، في صفقة جمعت 724.1 مليون دولار، وشركة «تعليم القابضة» في صفقة جمعت 204.2 ملايين دولار.

وأفاد تقرير «إرنست ويونغ» بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجلت رقماً قياسياً في عدد الاكتتابات خلال العام الماضي، بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار، بارتفاع سنوي قدره 143% في عدد الصفقات، و179% في قيمتها، مقارنة بعام 2021 الذي شهد تسجيل 21 اكتتاباً.

ووفقاً للتقرير، شهدت أسواق المنطقة نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من 2022، جمعت عائدات بلغت نحو 7.3 مليارات دولار.

أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليارات دولار من تسع صفقات.