«متروبوليتان»: المستثمرون الدوليون يواصلون الانتقال إلى دبي

أعلنت «مجموعة متروبوليتان» عن نتائج مالية قياسية لعام 2022، مع تسجيل عائدات بقيمة 11 مليار درهم، بزيادة قدرها 130% مقارنة مع عام 2021، مؤكدة أن المشترين والمستثمرين الدوليين الذين ينحدرون غالباً من أوروبا ورابطة الدول المستقلة، لا يزالون مستمرين في الانتقال إلى دبي، في وقت تشير فيه كل المعطيات إلى أن ظروف السوق الحالية والمتوقعة مواتية جداً، وتشجع مساعي شراء العقارات السكنية في دبي.

وأفادت المجموعة التي تضم شركتين عقاريتين هما: «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» ومقرها دبي، و«متروبوليتان كابيتال العقارية» ومقرها أبوظبي، بأنها شهدت ارتفاعاً في متوسط قيمة صفقاتها إلى أكثر من أربعة ملايين درهم (1.2 مليون دولار)، مع زيادة المبيعات «على الخارطة»، ومبيعات الوحدات الثانوية بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021.



أفضل أداء

وقال الشريك في «مجموعة ميتروبوليتان» والرئيس التنفيذي لـ«شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، نيكيتا كوزنيتسوف: «كان 2022 عاماً رائعاً بكل المعايير، إذ تمكنا من تجاوز أرقامنا القياسية السابقة، لنسجل أعلى مبيعات على الإطلاق للعقارات فائقة الفخامة، وسجلت مبيعاتنا وإيراداتنا أفضل أداء لها منذ تأسيس الشركة قبل أكثر من عقد من الزمن».

وأضاف: «نتوقع في العام الجديد أن يعلن كبار المطورين العقاريين في دبي عن مشروعات تزيد قيمتها عن 100 مليار درهم، في وقت تشير فيه كل المعطيات إلى أن ظروف السوق الحالية والمتوقعة مواتية جداً، وتشجع مساعي شراء العقارات السكنية في دبي، لا سيما في المناطق الساحلية مثل: (دبي مارينا)، (جميرا بيتش ريزيدنس)، (بلوواترز)، (إعمار بيتشفرونت)، (نخلة جميرا)، و(بورت دي لا مير)».

ولفت إلى أن مناطق «داون تاون»، «الخليج التجاري»، «خور دبي»، و«قرية جميرا الدائرية» تحظى بشعبية كبيرة بين المشترين، مشيراً إلى أن أهم المناطق التي يسعى المشترون خلفها على صعيد الفلل هي: «داماك هيلز»، «إمارات ليفنج»، «دبي هيلز»، «المرابع العربية 1-2-3»، و«فيلانوفا».



عقارات فائقة الفخامة

وكشفت «متروبوليتان» عن تسجيل نمو في مبيعات العقارات فائقة الفخامة التي يتجاوز سعرها 10 ملايين درهم، بنحو أربعة أضعاف، لتسجل هذه الفئة من العقارات أفضل أداء للمجموعة، بينما ازداد عدد المشترين المحتملين بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة مع عام 2021.

كما سجلت المجموعة اهتماماً ملحوظاً بشقق «بنتهاوس» والعقارات الجاهزة للتسليم، فضلاً عن تسجيل طلب قوي على العقارات المطلة على البحر والواجهة البحرية، لا سيما في «نخلة جميرا»، وعلى طول قناة دبي المائية، «تلال دبي»، «تلال الإمارات»، والحي الأول.

وأكدت أن المشترين والمستثمرين الدوليين الذين ينحدرون غالباً من أوروبا ورابطة الدول المستقلة، لا يزالون مستمرين في الانتقال إلى دبي، وشكلوا خلال عام 2022 ما نسبته 80% من قاعدة متعاملي «مجموعة متروبوليتان».



صفقات عقارية

وكانت «مجموعة متروبوليتان» أغلقت في ديسمبر 2022، أكبر صفقة بيع أراضٍ سكنية تشهدها دبي على الإطلاق، بقيمة 690 مليون درهم (187.6 مليون دولار)، تضمنت بيع ثلاث قطع أراضٍ في «دبي مارينا»، فضلاً عن تأجير بقيمة 1.8 مليون درهم لفيلا فخمة في الحي الأول تبلغ مساحتها 15,5 ألف قدم مربعة، كما باعت فيلتين في جزيرة «جميرا باي» بقيمة 156 مليون درهم، وباعت قطعة أرض في «جزر دبي» مقابل 126 مليون درهم.

عدد الموظفين

ولفتت «مجموعة متروبوليتان» إلى أنه وتلبية للنمو الكبير في أعمالها، فقد ضاعفت عدد موظفيها إلى 500 موظف، منهم 11 رئيس قسم جديداً، كما أطلقت أقساماً جديدة مثل «متروبوليتان هومز»، كعلامة تجارية جديدة متخصصة بتقديم بخدمات عقارية في سوق العقارات الثانوية بدبي، وقسم «Penthouse.ae» الذي يتعامل بشكل حصري مع أصحاب الملاءة المالية العالية والعقارات التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم، ومكتباً خاصاً بالمبيعات في الإمارات الشمالية.