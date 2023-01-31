"اقتصادية عجمان" تنظم مبادرة "عجمان توك” تحت شعار "اقتصاد مستدام”

تُنظِّم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في الثاني من فبراير المقبل الجلسة الحوارية الأولى لعام 2023 لمبادرة "عجمان توك" تحت شعار "اقتصاد مستدام" تستضيف خلالها روّاد الأعمال والمستثمرين في منطقة مصفوت وبحضور نخبة من الشركاء الاستراتيجيين.

تهدف الجلسة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين والشركاء، وترسيخ المكانة الاقتصادية لإمارة عجمان في جذب المستثمرين في مختلف القطاعات لرسم الطريق إلى اقتصاد المستقبل المستدام.

و قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية عبدالله أحمد الحمراني إن مبادرة "عجمان توك” تنظم تحت شعار "اقتصاد مستدام” حرصا على تطبيق روح عام الاستدامة حيث ستلتقي الدائرة بالمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في منطقة مصفوت في عجمان.

و أوضح أن المبادرة ستطرح المواضيع الاقتصادية ذات الأولوية بهدف الاستماع إلى أصوات وآراء المتعاملين سعيا من الدائرة للتطوير المستمر في قطاع خدماتها مما يعزز دفع عجلة النمو الاقتصادي و يحقق رفاهية وجودة حياة المجتمع.

وتناقش مبادرة "عجمان توك ” ثلاثة محاور رئيسية وهي جذب الاستثمار والبنية التحتية والتسويق والترويج.

ويشارك في الجلسات الحوارية عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة البلدية والتخطيط، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وهيئة المناطق الحرة، ودائرة التنمية السياحية إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للدائرة.

وتتضمّن الأجندة تكريم كبار المستثمرين في منطقة مصفوت تقديرًا لإسهاماتهم المجتمعية ودعمهم لمسيرة التنمية المستدامة.