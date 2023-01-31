«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطبّق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تعاونها مع «مايكروسوفت الإمارات» في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي واسع النطاق، بهدف اتباع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الألمنيوم، وتعزيز استدامة عمليات الحوسبة في الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل الشركتان معاً لتنفيذ برنامج التحول الرقمي لعمليات «الإمارات العالمية للألمنيوم» من خلال التطبيقات الرقمية المختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي وبناء قاعدة ضخمة للبيانات.

وستستفيد «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«مايكروسوفت» من الحوسبة السحابية الذكية لتسريع وتوسيع نطاق عمليات تطوير الحلول الرقمية الجديدة، ونقل ثلث البنية التحتية لخادم «الإمارات العالمية للألمنيوم» والتطبيقات الخاصة بها إلى سحابة Microsoft Azure.

ومن خلال التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة باستمرار، ستمكّن «سحابة مايكروسوفت»، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

وتقدّر «الإمارات العالمية للألمنيوم» إجمالي خفض استهلاك الطاقة في عمليات الحوسبة بنسبة تصل إلى 65% مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 80%.

وقال المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «في إطار حرصنا على الابتكار والتطوير المستمر، نعمل حالياً على تحويل تجربة العمل لموظفينا من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عمليات الشركة والتحول الرقمي».

وأضاف: «بفضل تعاوننا مع (مايكروسوفت) سنتمكن من تسريع هذا التحول وتوسيع نطاقه، لنكون قدوة في العمليات الرقمية لقطاع الألمنيوم والمنطقة بالكامل».