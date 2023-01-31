19 مليار درهم مكاسب «أبوظبي للأوراق المالية»

شهدت أسواق المال المحلية أداء متبايناً خلال جلسة أمس، تزامناً مع توالي إعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.71% ليغلق عند مستوى 9730.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.139 مليار درهم، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.8% عند مستوى 3303 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 375 مليون درهم.

وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة بداية الأسبوع، 19 مليار درهم، إذ ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، إلى 2.533 تريليون درهم من 2.514 تريليون درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي.