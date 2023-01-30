«مدن الرنيم».. مشروع لنمط الحياة الفاخرة في دبي

يضم مشروع «مدن الرنيم»، الذي تنفذه شركة «دبي للعقارات» في منطقة «دبي لاند»، منازل «تاون هاوس» تتكون من ثلاث وأربع غرف نوم.

ويوفر المشروع الجديد نمط الحياة الفاخرة لسكانه، حيث الحدائق والشوارع والممرات التي تم تخطيطها وتصميمها بشكل ذكي، إلى جانب مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية، منها الملاعب وأماكن الشواء والمرافق الخدمية العصرية.

ويوفر المشروع سهولة الوصول إلى أي مكان في المدينة، وذلك لارتباطه واتصاله بشبكة من الطرق الرئيسة، مثل شارع الإمارات وشارع حصة وشارع القدرة.

وتم إطلاق «مدن الرنيم» في وقت لاتزال دبي تزداد قوة وزخماً في القطاع العقاري، ما أسهم في توافد الكثير من المستثمرين الجدد وفتح آفاق مزاولة الأعمال التي تتيح الفرصة لإنشاء المشروعات الجديدة. إعداد: مدحت السويفي