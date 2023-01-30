اتفاقية لتسهيل تجربة المتعاملين بين «جمارك عجمان» وغرفتها

أعلنت دائرة ميناء وجمارك عجمان عن توقيعها اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، برؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في تطوير وتعزيز البنية الاقتصادية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية للمتعاملين.

وقال إن توقيع الاتفاقية مع الغرفة يشتمل على آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتسهيل وتحسين تجربة المتعامل، وجعلها استثنائية تتميز بالسهولة واليسر من خلال تبسيط الإجراءات المشتركة، والربط الفعال بين الطرفين، لتوفير نافذة واحدة للخدمات المشتركة المقدمة للمتعاملين.