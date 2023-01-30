إطلاق أولى فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» لعام 2023

دشنت الهيئة الاتحادية للضرائب، مبادرة «الدعم الضريبي»، بهدف تعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال في الدولة، عبر التواصل المباشر والمستمر، لزيادة مستوى الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأن أولى ورش العمل لعام 2023 في إطار المبادرة الجديدة، عقدت الأسبوع الماضي على مدى يومين، بالتعاون بين «الاتحادية للضرائب»، ومركز «أون تايم بزنس سلوشن» في عود ميثاء بدبي.

وأشارت إلى أن فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» ستتواصل على مدى العام، لتشمل جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقوم المتخصصون في فرق عمل الهيئة بجولات متتالية وفق جدول زمني شامل.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة، تهدف إلى استقبال دافعي الضرائب، لتسهيل عملية دفع الضرائب، ورفع نسبة الامتثال والتوعية الضريبية في الدولة، والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وتوجيههم إلى الأدلة الإرشادية الضريبية والإجراءات الصحيحة.

وأضافت أنه خلال ورشة العمل التي عُقدت في مركز «أون تايم بزنس سلوشن»، قام فريق الهيئة بالإجابة عن جميع استفسارات أصحاب الأعمال المشاركين وتقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أي عقبات تواجههم خلال الإجراءات الإلكترونية للتسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المبالغ المستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد.

وذكرت الهيئة أن تنظيم هذه اللقاءات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب، الذين يقومون بدعوة قطاعات الأعمال إلى الحضور والمشاركة في فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي»، مشيرة إلى أنه من منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين من هذه الندوات تقوم الهيئة ببث العديد من هذه الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال إلى حضور مبادرة «الدعم الضريبي»، للاستفادة منها وطرح أي ملاحظات أو استفسارات ليقوم فريق الهيئة بالرد عليها وتوضيحها.

وأكدت حرصها على التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق الضريبة وتطوير آليات التعاون، لزيادة الوعي لدى مختلف الفئات المعنية، وتوفير أعلى مستويات الشفافية ووضوح المعلومات ودقتها، والتعامل مع الاستفسارات بفاعلية لرفع مستوى الالتزام بالقوانين الضريبية، فضلاً عن تجنب المخالفات.