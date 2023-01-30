«ديوا» تدشّن 17 محطة نقل كهرباء رئيسة خلال 2022

دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 17 محطة نقل كهرباء رئيسة جديدة خلال عام 2022، منها 15 محطة «جهد 132 كيلوفولت» بقدرة تحويلية 2280 ميغافولت أمبير، ومحطتي نقل «جهد 400 كيلوفولت» بقدرة تحويلية 4000 ميغافولت أمبير في منطقتي «القصيص الصناعية الخامسة» و«جبل علي الأولى»، إضافة إلى خمسة كيلومترات من خطوط النقل الهوائية «جهد 400 كيلوفولت»، و247 كيلومتراً من الكابلات الأرضية «جهد 132 كيلوفولت» لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسة.

وأفادت «ديوا» بأن محطات النقل الرئيسة الجديدة «جهد 132 كيلوفولت» تغذي مناطق: البرشاء جنوب، جبل علي، الفرجان، المركاض، الخليج التجاري، أم هرير، وادي الصفا، عود المطينة، الرقة، الوصل، معيصم، أم الرمول، العوير، وغدير براشي، فيما بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشروعات المرتبطة بها نحو 3.2 مليارات درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نستلهم في الهيئة استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية قوية ومتطورة للكهرباء والمياه، تضمن مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتحقق (خطة دبي الحضرية 2040)، وتسهم في جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».

وأضاف: «تصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشروعات نقل الكهرباء في الفترة بين عامي 2021 و2024 إلى 10 مليارات درهم؛ منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسة (جهد 400 كيلوفولت)، وثمانية مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة (جهد 132 كيلوفولت)».

وأوضح الطاير أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشروعات نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2022 بلغت 8.1 مليارات درهم، منها 800 مليون درهم لمشروعات النقل الرئيسة «جهد 400 كيلوفولت»، و7.3 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة «جهد 132 كيلوفولت».

33 مليون ساعة عمل

قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه، إن إنجاز المحطات الـ17 تطلّب أكثر من 33 مليون ساعة عمل، باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأضاف: «في نهاية العام 2022، بلغ إجمالي محطات النقل (جهد 132 كيلوفولت) في دبي 334 محطة، إضافة إلى 29 محطة قيد الإنشاء».