دبي مقر لـ 39% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في المنطقة

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل ضمت عدداً من روّاد الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين من ممثلي شركات رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، بهدف دعم النمو المستدام لقطاع الأعمال الرقمي، وتسريع إطلاق الشركات الناشئة في دبي في هذا المجال الحيوي، في وقت كشف تقرير للغرفة عن احتضان الإمارة 39% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تستقطب 57% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة ذات النمو السريع (أي 5.2 مليارات دولار).

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أحمد عبدالله بن بيات: «اتخذت دبي خطوات متسارعة لتطوير وتحديث التشريعات والإرشادات اللازمة لتنمية مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي، في وقت تتيح سلسلة ورش القطاع الرقمي تبادل الآراء بين الجهات الفاعلة والمعنية في الإمارة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تمثيل مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتمكين أعضاء الغرفة من مناقشة التحديات التي تواجههم، وعرض خططهم المستقبلية، والعمل على وضع حلول ملائمة تعزز تنافسية القطاع وقدرته على النمو».

وأضاف بن بيات: «اشتهرت دبي بدعمها لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ونحن في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ندرك أن أبرز ما تحتاجه هذه الفئة من مجتمع الأعمال هو مصادر التمويل الموثوقة، إذ يعدّ توفير رؤوس الأموال والدعم عاملاً حيوياً لنمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دوراً بارزاً في أجندة التحول الرقمي لدبي».