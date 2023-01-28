إقبال السائحين يدعم الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 50 فلساً و1.25 درهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما واصلت الأسعار زياداتها للأسبوع السادس على التوالي، ليصل إجمالي قيمة ارتفاع غرام المعدن الأصفر خلال ستة أسابيع إلى نحو 21 درهماً.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مبيعات السائحين استأثرت بالحصص الأكبر من مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً في أسواق دبي، لافتين إلى أن استمرار الزيادات السعرية لفترات طويلة، جعل بعض المتعاملين، الذين كانوا يؤجلون قرارات الشراء، يتجهون لشراء مستلزماتهم من المشغولات المرتبطة بمناسبات لديهم.

بدروه، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «المعدن الأصفر سجل أخيراً أطول فترة ارتفاعات أسبوعية متتالية، منذ ما يتجاوز تسعة أشهر، إذ استمرت الزيادات لنحو ستة أسابيع، وهو ما جعل بعض المتعاملين يتجهون لشراء بعض المستلزمات الضرورية المرتبطة بمناسبات لديهم، بعدما كانوا يؤجلون قرارات الشراء سابقاً، إضافة إلى نشاط في معدلات إقبال السائحين لشراء هدايا من المشغولات».

وأوضح مدير المبيعات في شركة «تانشيق للمجوهرات»، أديتا سينج، أن «حركة الرواج السياحي خلال الفترة الحالية، بالأسواق المحلية، انعكست بشكل إيجابي على مبيعات المشغولات الذهبية أخيراً، على الرغم من الارتفاعات الكبيرة المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر»، لافتاً إلى أن «السائحين، خصوصاً في أسواق دبي، يستأثرون بالنسب الأكبر من المبيعات حالياً».

وأضاف أن «المبيعات من المتوقع ان تتجه للتحسن خلال الفترة المقبلة للمشغولات والمجوهرات، وذلك بدعم من نمو حركة الزائرين والسائحين والفعاليات التجارية وأنشطة المعارض، خصوصاً في دبي، بما يدعم نشاط مبيعات قطاع المشغولات بالسوق المحلية».

من جهته، أشار مسؤول المبيعات في متجر «عنان للمجوهرات»، عبدالعزيز الخطيب، إلى أن «مبيعات السائحين استأثرت خلال الفترة الأخيرة بالحصص الأكبر من المبيعات، خصوصاً في ظل مواصلة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل بعض المقيمين يعزفون عن عمليات الشراء حالياً، باستثناء بعض المتعاملين المرتبطين بمناسبات تقتضي شراء المشغولات».

وأوضح أن «حركة مبيعات المتعاملين لمنتجات للذهب، سواء سبائك أو مشغولات مستعملة، مازالت أكبر من معدلات الطلب على شراء المشغولات الجديدة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 234.5 درهماً، بزيادة 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 216.5 درهماً، بزيادة 50 فلساً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 207.75 دراهم، بارتفاع 75 فلساً. كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 179.75 درهماً، بزيادة 50 فلساً.

• 234.5 درهماً سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً.