8.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 8.4 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2328 مبايعة بقيمة 6.14 مليارات درهم، منها 285 مبايعة لأراض بقيمة 1.7 مليار درهم و2043 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.43 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.56 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 60 هبة بقيمة 784.47 مليون درهم وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 384 مليون درهم.