8 ضوابط لإيداع النقود والشيكات باستخدام «الصراف الآلي»

حددت البنوك ثمانية ضوابط وقواعد أساسية يجب على المتعاملين اتباعها بدقة عند الرغبة في إيداع النقود أو الشيكات في الحسابات المصرفية أو لتسديد البطاقات الائتمانية وغيره، باستخدام أجهزة الصراف الآلي.

ووفقاً لما نشرته البنوك عبر مواقعها الإلكترونية، فإن تلك الضوابط، تشمل ما يلي: عدم إدخال أوراق نقدية مع رباط مطاطي، فضلاً عن عدم إدخال أوراق نقدية مع مشبك ورقي، وعدم إدخال عملة نقدية غير الدرهم الإماراتي. كما تشمل الضوابط، عدم إدخال ورقة نقدية من فئة خمسة دراهم أو عملات معدنية، إضافة إلى عدم إدخال أوراق نقدية ممزقة أو مطوية.

وتشمل الضوابط أيضاً، عدم إدخال أوراق نقدية مشبوكة بدبابيس، علاوة على عدم إدخال أوراق نقدية عليها بقع من الحبر، إلى جانب عدم إدخال شيك ممزق أو مطوي.

حذر ودقة

وبيّنت البنوك أن أجهزة الصراف الآلي لا تقبل أي أموال أو شيكات إلا إذا كانت تراعي جميع تلك القواعد والضوابط، مشيرة إلى أنه يتم إرجاع الشيك أو النقود للمتعامل فوراً في حال عدم مراعاة القواعد.

ودعت البنوك المتعاملين إلى توخي الحذر والدقة عند التعامل مع أجهزة الصراف الآلي كونها مراقبة بكاميرات، إضافة إلى ضرورة عدم كشف المتعامل عن بياناته المصرفية أثناء وضع رقم الحساب أو كلمة السر أو أي تفاصيل حماية لأمواله.

شبكة واسعة

وتمتلك البنوك العاملة في الدولة شبكة صراف آلي واسعة تعد الأكبر في المنطقة، تنتشر في أماكن متفرقة على مستوى الدولة تتيح خدماتها على مدار الساعة.

وبحسب أحدث إحصاءات المصرف المركزي بلغ عدد أجهزة الصراف بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 4376 جهازاً.

وتوفر البنوك نحو 80% من خدماتها المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي مجاناً وبشكل سريع، حيث يمكن دفع كافة الفواتير وسداد الالتزامات بجانب سحب النقود وإيداعها وكذلك إيداع الشيكات وفتح الحسابات المصرفية والتقدم بطلب التمويل والحصول على الراتب المقدم سلفاً، فضلاً عن تحديث البيانات وطلب دفتر شيكات، إلى جانب إمكانية تحويل الأموال داخل الدولة، وغيرها من الخدمات.

تطبيقات

وقال المصرف المركزي في آخر تقرير أصدره، إن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي، أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية من خلال الإنترنت، فضلاً عن سهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي.

سهولة

ورغم أن البنوك أغلقت عدداً كبيراً من أجهزة الصراف الآلي على مدار السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع التحول نحو الخدمات الذكية عبر الهاتف والمواقع الإلكترونية للبنوك، إلا أن شريحة كبيرة من المتعاملين لايزالون يفضلون التعامل عن طريقها، لذا تحرص البنوك على توفير خدماتها عبر تلك الأجهزة وضمان انتشارها بشكل يسهل الوصول إليها سواء في الأماكن العامة أو المراكز التجارية بجانب تلك الموجودة في مداخل الفروع والمقار الرئيسة للبنوك.

الضوابط الـ 8

■ عدم إدخال أوراق نقدية مع رباط مطاطي.

■ تجنب استخدام أوراق نقدية مع مشبك ورقي.

■ عدم إدخال عملة غير الدرهم الإماراتي.

■ عدم استخدام ورقة نقدية من فئة خمسة دراهم أو عملات معدنية.

■ عدم إدخال أوراق نقدية ممزقة أو مطوية.

■ عدم إدخال أوراق نقدية مشبوكة بدبابيس.

■ عدم إدخال أوراق نقدية عليها بقع من الحبر.

■ عدم إدخال شيك ممزق أو مطوي.

أجهزة صراف تفاعلية

وفر عدد من البنوك أخيراً، أجهزة صراف تفاعلية تقدم الخدمات للمتعامل بالصوت والصورة وتجيب عن الاستفسارات المختلفة.

وتتميز تلك الأجهزة التفاعلية دون غيرها، بإمكانية إيداع عدد 25 شيكاً في المعاملة الواحدة، إضافة إلى إمكانية السحب النقدي حتى 100 ألف درهم، فضلاً عن الخدمات الأساسية الأخرى المتوافرة.