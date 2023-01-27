«دانوب للضيافة» و«إير أو واتر» تُطلقان حلاً مستداماً لمياه الشرب في المنطقة

تسعى «دانوب للضيافة»، مزوّد الحلول الشاملة والمتكاملة لشركات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى تعزيز اعتماد مفهوم الاستدامة في قطاعاتها المتعدّدة، من خلال تعاونها مع العلامات التجارية التي تعتمد ممارسات مستدامة، بهدف توفير منتجات وخدمات صديقة للبيئة، والمساهمة بالتالي في خفض الآثار السلبية للبصمة الكربونية. وفي هذا الإطار كشفت هذه العلامة التجارية، أخيراً، عن مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة التي تلبّي احتياجات قطاعي الضيافة والرعاية الصحية.

في السنوات الماضية، أدركت الحكومات وصنّاع القرار في مختلف القطاعات، وعلى المستوى العالمي، أهمية الحلول المستدامة والصديقة لكوكب الأرض، في مواجهة المشكلات التي تتهدّد الجميع، مثل ندرة الموارد الطبيعية، وزيادة منسوب التلوث، والنفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تضرّ بالأرض، ومن هذا المنطلق تلتزم «دانوب للضيافة» بمواكبة التوجيهات الرشيدة لاعتماد مثل هذه الممارسات في مختلف القطاعات، لكي تؤدّي دورها في الدفع قُدماً بمفاهيم الاستدامة في المنطقة.

في هذا السياق، علّق مدير قطاع التجزئة والضيافة في «مجموعة دانوب»، شوبوجيت ماهالانوبيس: «تتطلّع (دانوب للضيافة) لأن تكون الرائدة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال شراكتنا مع (إير أو واتر) واعتماد التقنية المبتكرة التي تنفرد بها، سيتمّ توفير مياه الشرب النقية لأهداف الضيافة والرعاية الصحية، وكذلك في المكاتب الحكومية والمعاهد والمؤسسات التعليمية، وغيرها من القطاعات، بطريقة اقتصادية ومستدامة. تعمل (إير أو واتر) على توفير مياه الشرب النقية التي تتمّ تعبئتها في عبوات زجاجية، ما يقلّل بشكل كبير من حجم النفايات البلاستيكية، ويؤدي بالتالي إلى خفض البصمة البلاستيكية في المنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إير أو واتر»، راهول ماثور: «من دواعي سرورنا أن نتعاون مع (دانوب) في هذه المبادرة الداعمة للاستدامة والنموّ، حيث تسهم تقنيتنا المبتكرة في جعل مياه الشرب متوافرة للجميع، خصوصاً في ظلّ ندرة المياه التي بات العالم يواجهها. نحن واثقون تماماً بأنّ هذا الجهد المشترك سيساعد الحكومات والمؤسسات العاملة في القطاع العام على تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية المستدامة بصورة أسرع».