«دبي للاستثمار» تستحوذ على حصة من أسهم بنك «مونيومنت» الرقمي

أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن استحواذها على نسبة 9% من حصة أسهم «بنك مونيومنت» Monument Bank Limited، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له.

وتتركز أعمال البنك على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة، فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي له في تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والخدمات الأخرى ذات الصلة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يُتيح الاستثمار في البنك، فرصة فريدة للمجموعة للانخراط والمشاركة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية في واحدة من أكثر الأسواق تقدماً وتطوراً وتنظيماً».

وأضاف: «شكّل التحول العالمي المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية، خطوة إيجابية بارزة، لاسيما للبنوك الجديدة أو ما يُعرف بالبنوك الإلكترونية»، لافتاً إلى أن النمو المحقق في هذا القطاع استند على فئة جديدة من المتعاملين الذين اتجهوا نحو اعتماد مجموعة واسعة من منتجات الخدمات المصرفية الرقمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «مونيومنت»، إيان راند: «يتمتع البنك بموقعٍ ومكانة فريدة، انطلاقاً من كونه البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي تتمحور أعماله حصرياً على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة».