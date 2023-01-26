تسجيل 11 مشروعًا عقاريًا جديدًا في الشارقة خلال 2022

أفادت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بأنه تم تسجيل 11 مشروعًا عقاريًا جديدًا خلال عام 2022 في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأشارت في بيانات أصدرتها اليوم، إلى أن نحو 133 مشروعًا سجل بيع 8.989 وحدة عقارية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية في المشاريع المنجزة وقيد الإنشاء.

وأوضحت ارتفاع حجم التداول النقدي لمعاملات عقود البيع المبدئية في المشاريع في عام 2022 بنسبة 12% وبإجمالي قيمة بلغت 4.4 مليار درهم مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري، عبيد عبد الرحمن المظلوم، إن "نتائج ومؤشرات المشاريع العقارية القائمة والجديدة تعكس ارتفاع وتيرة البيع ونمو حجم التداول فيها عن استمرار القطاع العقاري بإمارة الشارقة في المحافظة على زخمه ونشاطه، وهو ما يؤكد استقرار السوق ونجاحها في توفير خيارات شراء وتملك مختلفة مثل الانتفاع والتملك الحر، مع إتاحة منتج عقاري متنوع سواء للإقامة والسكن أو الاستثمار"، لافتا إلى أن "المشروعات تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين وأهدافهم، وهو ما تم دعمه وتعزيزه بالقرار الذي صدر في نوفمبر 2022 بالسماح للمستثمرين من كافة الجنسيات بالتملك المطلق للوحدات في المشاريع العقارية التي تعتمدها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة".

وأضاف إنه وفقا لمشاريع التطوير العقاري المسجلة في عام 2022 ، فقد توزعت هذه المشاريع الجديدة إلى 9 مشاريع ذات استخدام سكني منها 6 مشاريع تقع في منطقة مزيرعة ومشروع في منطقة الطي شرق عبارة أراضي فضاء سكنية، ومشروع في منطقة براشي عبارة مجمع سكني يحوي على فلل سكنية ومرافق متنوعة ، ومشروع في منطقة الند (القاسمية) ، كما تم تسجيل برج في منطقة الخان للاستخدام السكني التجاري و مجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة المديفي بمدينة خورفكان وجاءت وحداته متمثلة في مجموعة من الشقق والمحلات التجارية، وغطت هذه الوحدات في المشاريع الجديدة المسجلة إجمالي مساحة بنحو 3.1 مليون متر مربع.

وأوضح أنه " بالمقابل، بلغ عدد المشاريع العقارية المفرزة خلال العام الماضي 11 مشروعًا، حيث سجلت هذه المشاريع تنفيذ 5.283 معاملة فرز طابقي وبارتفاع نسبته 68.4% وبفارق نمو بلغ 2.146 معاملة مقارنة بمعاملات الفرز الطابقي في عام 2021 والتي بلغت 3.137 معاملة.

واستأثرت معاملات فرز المواقف والشقق بنحو 93.7% من إجمالي هذه المعاملات بواقع 2.741 معاملة للمواقف و2.208 معاملات للشقق، والتي تركزت في المشاريع العقارية القائمة بمنطقتي مويلح التجارية والمجاز 2، فيما توزعت باقي معاملات الفرز على المكاتب والمحلات والأندية الصحية والخدمات.

وأضاف أنه على صعيد معاملات عقود البيع المبدئية التي نفذتها شركات التطوير العقاري في الإمارة، فقد بلغ إجمالي هذه المعاملات 4.656 معاملة منها 3.608 معاملات بغرض التملك وبما يمثل 77.5% من اجمالي المعاملات.