«أبوظبي الأول» ينجح في إصدار سندات بـ 600 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار، بأجل 5.25 سنوات وبمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.514%، لافتاً إلى أن التسعير تم بنجاح في 19 يناير 2023.

وأفاد البنك بأن هذا الإصدار يعتبر ثاني إصدارات «أبوظبي الأول» المقومة بالدولار خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة «RegS» بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات، تم تسعيرها بنجاح في التاسع من يناير 2023. وبذلك، يصبح «أبوظبي الأول» البنك الوحيد على مستوى المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين وبنجاح العام الجاري.

وبحسب البنك، يعتبر إصدار السندات بقيمة 600 مليون دولار أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققاً أدنى هامش تسعير (+105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأميركية) من قبل أي بنك في العالم خلال عام 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار بأجل خمس سنوات.

وقوبل إصدار السندات بطلبات قيمتها 1.75 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب، من قبل نخبة من المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً للبنك، يمثل التسعير إنجاز استثنائي مقارنة بما تحققه البنوك العالمية (بما في ذلك البنوك ذات الأهمية النظامية G-SIBs) التي تدفع معدل 10 نقاط أساس كعلاوة إصدار جديدة على إصداراتها.